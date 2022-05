Sabrina Paravicini | la dura battaglia contro il cancro | dopo la malattia ecco come sta | La confessione dell’attrice

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 25 maggio 2022)ha condiviso con tutti dettagli molto importante sulla sua vita privata.cosa ha detto sulè conosciuta da tuttiuna donna frizzante, allegra e molto sopra le righe. Non tutti però sanno che l’attrice ha dovuto attraversare un periodo molto difficile della sua vita. A confessarlo è proprio lei,cosa ha rivelato.Paravancini ha esordito nel mondo dello spettacolo quando aveva solo 23 anni. La maggior notorietà è arrivata nel momento in cui ha preso parte alla fiction Rai, Un medico in famiglia. Per ben 4 stagioni, l’attrice si è ritrovata a recitare accanto a Claudia Pandolfi e Giulio Base.diverse proposte, ...