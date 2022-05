(Di mercoledì 25 maggio 2022) Edinson Cavan i? Sarebbe nelle corde della, ma non arriverà '. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo dei campani Walterle voci incontrollate secondo cui il team granata sarebbe piombato sull'ex attaccante di Napoli e PSG, a breve ...

Advertising

Virgilio Sport

Edinson Cavan i Sarebbe nelle corde della Salernitana , ma non arriverà '. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo dei campani Walterle voci incontrollate secondo cui il team granata sarebbe piombato sull'ex attaccante di Napoli e PSG, a breve svincolato dal Manchester United . Il perché è presto detto: ' La ...E sicuramente il presidente dovrà provvedere a crearne un quinto, poiché le parole di Enrica, moglie di Davide Casaleggio, in cui invita Conte a rinunciare alle 5 stelle nel simbolo, ... Sabatini smonta la suggestione Cavani: "La Salernitana deve pensare ad altro" Calciomercato - Il direttore sportivo granata spiega: Potremmo permetterci l'ingaggio di un top player, ma la Salernitana ha bisogno, prima di tutto, ...Di simboli in questi anni M5s ne ha cambiati parecchi, ben quattro. E sicuramente il presidente dovrà provvedere a crearne un quinto, poiché le parole di Enrica Sabatini, moglie di Davide Casaleggio, ...