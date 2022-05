Sabatini annuncia la permanenza alla Salernitana: “Ho il mercato già in testa” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sulla salvezza della Salernitana è impresso il marchio di Walter Sabatini. In pochi giorni, il direttore sportivo scelto dal presidente Danilo Iervolino ha ribaltato la rosa granata. Dopo le difficoltà iniziali, i giocatori scelti dall’ex Roma e Inter hanno iniziato a dare le risposte attese, fino all’apoteosi di domenica scorsa. Centrato il miracolo, Sabatini è pronto a ripartire per costruire una squadra più forte, come raccontato a La Gazzetta dello Sport. Iervolino – Il presidente ha un record: ha salvato la Salernitana due volte nella stessa stagione, rilevando il club prima che sparisse e poi dandomi un mandato pieno nel mercato di gennaio. E’ ambizioso, lungimirante, tenace. Rinnovo – Ho firmato per un altro anno: mi sento in debito con la città, che mi ha ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sulla salvezza dellaè impresso il marchio di Walter. In pochi giorni, il direttore sportivo scelto dal presidente Danilo Iervolino ha ribaltato la rosa granata. Dopo le difficoltà iniziali, i giocatori scelti dall’ex Roma e Inter hanno iniziato a dare le risposte attese, fino all’apoteosi di domenica scorsa. Centrato il miracolo,è pronto a ripartire per costruire una squadra più forte, come raccontato a La Gazzetta dello Sport. Iervolino – Il presidente ha un record: ha salvato ladue volte nella stessa stagione, rilevando il club prima che sparisse e poi dandomi un mandato pieno neldi gennaio. E’ ambizioso, lungimirante, tenace. Rinnovo – Ho firmato per un altro anno: mi sento in debito con la città, che mi ha ...

