(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Una sola cosa vorrei raccomandare al: dare” per il sistema. E’ la ‘preghiera laica’ che rivolge all’Esecutivo Francesco, presidente dell’Anica, intervistato dall’AdnKronos nella sede del Palazzo dell’Informazione.’ “In Italia abbiamo sempre il problema legato al fatto che si annunciano continuamente cambiamenti – osserva– dalle quote di investimento alle ‘finestre’ della programmazione, dalle modalità di sostegno al tax credit che – ricorda – introdussi io da ministro della Cultura, per aiutare una dinamica di crescita del mercato non assistita dalla politica, con una sua forza creativa e produttiva e una sua autonomia”.chiede allora che “si faccia un quadro equilibrato e razionale di ...

Advertising

StraNotizie : Rutelli al Governo: 'Regole stabili per investimenti nel cinema' - mmachiavelli : RT @formichenews: #VersoSud e verso il 2023. #Ucraina, #energia (e tenuta del #governo) secondo @mara_carfagna L'intervista di Giorgio Ru… - RistagnoAnna : RT @formichenews: #VersoSud e verso il 2023. #Ucraina, #energia (e tenuta del #governo) secondo @mara_carfagna L'intervista di Giorgio Ru… - formichenews : #VersoSud e verso il 2023. #Ucraina, #energia (e tenuta del #governo) secondo @mara_carfagna L'intervista di Gior… -

Adnkronos

'Una sola cosa vorrei raccomandare al: dare regole stabili' per il sistema cinema. E' la 'preghiera laica' che rivolge all'Esecutivo Francesco, presidente dell'Anica , intervistato dall'AdnKronos nella sede del Palazzo ...'Una sola cosa vorrei raccomandare al: dare regole stabili' per il sistema cinema. E' la 'preghiera laica' che rivolge all'Esecutivo Francesco, presidente dell'Anica, intervistato nella sede dell'AdnKronos al Palazzo dell'... Rutelli al Governo: "Regole stabili per investimenti nel cinema" (Adnkronos) - "Una sola cosa vorrei raccomandare al Governo: dare regole stabili" per il sistema cinema. E' la 'preghiera laica' che rivolge all'Esecutivo Francesco Rutelli, presidente dell'Anica, ...“Una sola cosa vorrei raccomandare al Governo: dare regole stabili” per il sistema cinema. E’ la ‘preghiera laica’ che rivolge all’Esecutivo Francesco Rutelli, presidente dell’Anica, intervistato nell ...