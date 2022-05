Advertising

Agenzia_Ansa : 'Serve sbloccare i nostri porti marittimi. Bisogna usare tutti i canali diplomatici, perché da soli non possiamo lo… - fisco24_info : Russia: 'Corridoio umanitario grano con revoca sanzioni': (Adnkronos) - Intelligence Usa: 'Mosca controlla l'intero… - LiberoReporter : Russia: “Corridoio umanitario grano con revoca sanzioni” - Gaebaldi : Russia: “Corridoio umanitario grano con revoca sanzioni” - italiaserait : Russia: “Corridoio umanitario grano con revoca sanzioni” -

E' quanto afferma la Coldiretti, in riferimento alumanitario aperto dallaper consentire alle navi straniere di lasciare il porto di Mariupol e al primo treno merci con un carico di ...... Andrey Rudenko, secondo cui Mosca sarebbe pronta a fornire unumanitario per le navi che trasportano prodotti alimentari fuori dall'Ucraina. "Sono le azioni illegali dellaad aver ...(Reuters) - La Russia è pronta a fornire un corridoio umanitario per le navi che trasportano cibo dall'Ucraina. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Interfax, che cita il vice ministro degli Esteri ...La Russia aveva detto di essere pronta al dialogo con tutti i partner internazionali. Tuttavia avverte: "Via le sanzioni per evitare una crisi alimentare" (ANSA) ...