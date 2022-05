Russia: “Condizioni Zelensky? Non sono parole costruttive” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ difficile valutare queste parole come costruttive”. Si è espresso così il vice ministro degli Esteri russo, Andrey Rudenko, dopo le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Mi piacerebbe ricordare che l’Ucraina ha partecipato attivamente ai negoziati dal primo giorno dell’operazione militare speciale (dall’invasione russa del 24 febbraio) e non ha posto Condizioni – ha detto Rudenko, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax – Se ora pone Condizioni ci fa dubitare della sincerità del suo desiderio di trovare una soluzione pacifica”. Zelensky, in collegamento con Davos, ha insistito stamani sul parlare “direttamente” con Vladimir Putin, “senza intermediari né mediatori”. “Se Putin comprende la realtà, allora c’è la possibilità di trovare ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ difficile valutare questecome”. Si è espresso così il vice ministro degli Esteri russo, Andrey Rudenko, dopo ledel presidente ucraino Volodymyr. “Mi piacerebbe ricordare che l’Ucraina ha partecipato attivamente ai negoziati dal primo giorno dell’operazione militare speciale (dall’invasione russa del 24 febbraio) e non ha posto– ha detto Rudenko, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax – Se ora poneci fa dubitare della sincerità del suo desiderio di trovare una soluzione pacifica”., in collegamento con Davos, ha insistito stamani sul parlare “direttamente” con Vladimir Putin, “senza intermediari né mediatori”. “Se Putin comprende la realtà, allora c’è la possibilità di trovare ...

