Russia approva legge abolizione limite arruolamento 40 anni

Il Parlamento della Russia - le cui truppe hanno invaso l'Ucraina - ha approvato un progetto di legge che prevede di abolire il limite di 40 anni per chi desidera arruolarsi nelle forze armate: lo riporta il Moscow Times. Ancora complicazioni diplomatiche per il sesto pacchetto di sanzioni europee: l'Ungheria continua a mettersi di traverso sull'emabargo al petrolio. Von der Leyen: "La Russia sta usando cibo e fornitur ..."