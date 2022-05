Ruby ter | pm Milano | ' a ragazze soldi e casa per dire il falso o tacere'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 maggio 2022), 25 mag. (Adnkronos) - "Emerge in modo chiaro che viene assicurato alleche sarebbero state 'a posto' con un reddito base mensile di 2.500 euro e di avere un tetto, una, un alloggio" per garantire il silenzio sulle serate di Arcore, "per rendere false testimonianze, per mentire in tribunale e non lasciare dichiarazioni ai media di senso contrario". Lo sostiene il pm diLuca Gaglio che sta sostenendo l'accusa contro Silvio Berlusconi imputato, insieme ad altri 28 imputati, nel processoter. Un accordo che - adella pubblica accusa - sarebbe iniziato nel gennaio 2011. Nell'udienza di oggi sono attese le richieste di condanna per gli imputati accusati, a vario titolo, di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.