Ruby Ter | Moles | ' piena solidarietà a Berlusconi'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Siamo alle solite. Arriva l'ennesima richiesta di condanna per il presidente Berlusconi, questa volta a 6 anni di reclusione da parte della procura di Milano, per una vicenda dalla quale è già stato assolto. Tentare di estromettere dalla scena politica un leader del suo calibro per via giudiziaria non rende onore al sistema giustizia ed è anche un obiettivo destinato a fallire miseramente. A Berlusconi esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza". Così in una nota Giuseppe Moles, Sottosegretario all'Editoria e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia.

