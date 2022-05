Ruby ter | i pm chiedono la condanna di Berlusconi e Karima

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto unaa 6 anni di reclusione per Silvioimputato per corruzione in atti giudiziari nel processo ...

Nella requisitoria finale, al processo, il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6 anni di reclusione più la confisca di una somma di oltre 10 milioni di euro, per Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Ruby ter. Luca Giuliante, l'ex avvocato di Ruby imputato nel processo in corso a Milano, 'ha svolto il ruolo di tesoriere' di Karima, il suo 'è un ruolo composito come emerge dal file 'caro presid'. A queste ragazze è stato assicurato che sarebbero state a posto sia come reddito, con un mensile da 2.500 euro, che per un t...