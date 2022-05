Roma, Zaniolo dopo Del Piero: il dato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nicolò Zaniolo sblocca Roma-Feyenoord, finale di Conference League: il fantasista giallorosso (22 anni, 327 giorni), evidenzia Opta,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nicolòsblocca-Feyenoord, finale di Conference League: il fantasista giallorosso (22 anni, 327 giorni), evidenzia Opta,...

Advertising

FiorentinaUno : Conference League, Roma avanti in finale contro il Feyenoord: sblocca Zaniolo - inlovewithric : NICOLO ZANIOLO TI AMO DA MORIRE IO MI SENTO MALE ROMA MIAAAA - Sartorial_Kai : RT @TheEuropeanLad: 1-0 AS ROMA. NICOLO ZANIOLO OPENS THE SCORE!!!! - chrisalverdi : @DucaAndrea85 Zaniolo se fossimo una società forte sarebbe da andare da lui e dalla Roma metterla giù dura e ripren… - guglielmotim : Il primo tempo che mi ero immaginato. Inizio forte loro. 60-40 loro possesso palla, ma tenuta difensiva fantastica… -