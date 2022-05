Roma vince la Conference League | Mourinho riporta un titulo Europeo in Italia

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Lacon il Feyenoord 1-0 e si porta a casa la vittoria della prima edizione della. La terza manifestazione Europea di calcio viene vinta per la prima volta da una squadrana. Ancora una volta c’èsulla panchina, l’ultima volta ci era riuscito con l’Inter quando però aveva vinto il triplete con annessa Champions, trofeo ben più importante. Allabasta un lampo di Zaniolo per battere il Feyenoord ere la prima edizione della, finale disputata a Tirana. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

Advertising

GiuseppeConteIT : Una squadra italiana dopo 12 anni alza una coppa europea. La #Roma dopo 14 anni vince un trofeo conquistando la pri… - gippu1 : José #Mourinho vince la Conference League con la #Roma e diventa il terzo allenatore della storia del calcio ad ave… - sportface2016 : +++LA #ROMA VINCE LA #CONFERENCELEAGUE: UNA SQUADRA ITALIANA TORNA A VINCERE IN EUROPA DOPO DODICI ANNI+++ #RomaFeyenoord #Mourinho - OsvaldoBaldacci : Un romano segna, un capitano romano alza la Coppa, Roma vince! #ASRoma #roma #conferenceleague #campioniineuropa #itscomingrome - filippoASR1927 : RT @GiuseppeConteIT: Una squadra italiana dopo 12 anni alza una coppa europea. La #Roma dopo 14 anni vince un trofeo conquistando la prima… -

Lala Conference League: un gol di Zaniolo stende il Feyenoord 'Io rimango non c'è dubbio, io voglio rimanere a'. 'I nostri proprietari sono gente onestissima, fantastica, a questa ...La storia è giallorossa. Almeno per un pezzetto, almeno per una notte. Perché la prima edizione della Conference League laproprio la, con un gioiellino di Zaniolo per destrezza e coordinazione. È la vittoria di Mourinho (che mostra con orgoglio la manita, come i suoi trofei internazionali), dei Friedkin, che ...La Roma batte il Feyenoord 1-0 con un gol di Zaniolo e conquista la prima edizione della Conference League nella finalissima di Tirana ...L'allenatore della Roma, visibilmente emozionato, José Mourinho ha parlato a Sky Sport della vittoria in Conference League contro il Feyenoord al primo anno alla guida del club giallorosso: “Ci sono t ...