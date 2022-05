Roma vince Conference League, tifosi in festa – Video (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – I tifosi della Roma festeggiano la vittoria nella finale di Conference League contro il Feyenoord. Dal Circo Massimo al Colosseo, da piazza del Popolo a Ponte Milvio, tutta la città è stata invasa dai tifosi. In una piazza del Popolo strapiena, alcuni tifosi giallorossi hanno festeggiato con un bagno nelle fontane. Davanti allo stadio Olimpico, dove circa 50.000 persone hanno visto la partita sui maxischermi, tra fuochi d’artificio e tamburi festeggiamenti fino a notte fonda. Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Idellafesteggiano la vittoria nella finale dicontro il Feyenoord. Dal Circo Massimo al Colosseo, da piazza del Popolo a Ponte Milvio, tutta la città è stata invasa dai. In una piazza del Popolo strapiena, alcunigiallorossi hanno festeggiato con un bagno nelle fontane. Davanti allo stadio Olimpico, dove circa 50.000 persone hanno visto la partita sui maxischermi, tra fuochi d’artificio e tamburi festeggiamenti fino a notte fonda. Funweek.

