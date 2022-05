Roma vince Conference League, Pellegrini: “E’ solo l’inizio” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Siamo una squadra vera e l’abbiamo dimostrato. Oggi dobbiamo festeggiare e poi ripartire, perché dopo queste vittorie non è mai facile farlo. Una squadra vera però vince, festeggia e poi torna più forte di prima”. Così il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini a Sky dopo la vittoria della Roma sul Feyenoord. “Ieri avevo detto che mai mi sarei immaginato a 25 anni di togliermi questa soddisfazione con la fascia da capitano addosso. Oggi è un momento bello che va festeggiato. Poi però dobbiamo farlo ricapitare il prima possibile. Ai tifosi dico un immenso grazie, perché oggi gli abbiamo restituito solo un pezzetto di quello che loro ci hanno dato in tutti questi anni”, ha aggiunto. Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Siamo una squadra vera e l’abbiamo dimostrato. Oggi dobbiamo festeggiare e poi ripartire, perché dopo queste vittorie non è mai facile farlo. Una squadra vera però, festeggia e poi torna più forte di prima”. Così il capitano dellaLorenzoa Sky dopo la vittoria dellasul Feyenoord. “Ieri avevo detto che mai mi sarei immaginato a 25 anni di togliermi questa soddisfazione con la fascia da capitano addosso. Oggi è un momento bello che va festeggiato. Poi però dobbiamo farlo ricapitare il prima possibile. Ai tifosi dico un immenso grazie, perché oggi gli abbiamo restituitoun pezzetto di quello che loro ci hanno dato in tutti questi anni”, ha aggiunto. Funweek.

