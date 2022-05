Roma: Totti è a Tirana per la finale di Conference League. Pranzo con Premier albanese (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francesco Totti è a Tirana, per la gioia delle migliaia di Romanisti che, sempre più, vanno riempendo le vie della capitale albanese, e in particolare quelle della fan zone a loro riservata. L’ex capitano è arrivato poco prima di mezzogiorno, invitato speciale della Federcalcio d’Albania, e dall’aeroporto è andato direttamente ad un Pranzo organizzato dalla federazione stessa a cui hanno preso parte il presidente dell’ente, Armando Duka, e il Premier albanese Edi Rama, tifoso juventino dichiarato ma per questi giorni convertitosi in simpatizzante Romanista, che ha conversato a lungo con Totti. Assieme a Totti, hanno preso parte al Pranzo gli altri ex campioni della Roma Aldair, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francescoè a, per la gioia delle migliaia dinisti che, sempre più, vanno riempendo le vie della capitale, e in particolare quelle della fan zone a loro riservata. L’ex capitano è arrivato poco prima di mezzogiorno, invitato speciale della Federcalcio d’Albania, e dall’aeroporto è andato direttamente ad unorganizzato dalla federazione stessa a cui hanno preso parte il presidente dell’ente, Armando Duka, e ilEdi Rama, tifoso juventino dichiarato ma per questi giorni convertitosi in simpatizzantenista, che ha conversato a lungo con. Assieme a, hanno preso parte algli altri ex campioni dellaAldair, ...

