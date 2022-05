Roma, Spinazzola: «Ci godiamo questa gente. Italia? Ci rialzeremo» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ha parlato dopo il successo in finale di Conference contro il Feyenoord Leonardo Spinazzola ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Feyenoord. VITTORIA – «Ma di cosa parliamo. Roma è campione e questo è l’importante. Una cosa grandissima, ci godiamo questa grandissima gente. Da un mese, ma anche prima, mi hanno dato sempre affetto. Stasera fantastici come sempre, l’importante poi è la vittoria». RISCATTO DOPO IL MANCATO MONDIALE – «Penso che con l’Italia ci rialzeremo. Abbiamo le basi per farlo. questa è una vittoria grandiosa». RITORNO A Roma – «Per fare 5 metri ci metteremo due ore, ma abbiamo vinto anche per questi momenti». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Leonardo, esterno della, ha parlato dopo il successo in finale di Conference contro il Feyenoord Leonardoha parlato a Sky Sport dopo-Feyenoord. VITTORIA – «Ma di cosa parliamo.è campione e questo è l’importante. Una cosa grandissima, cigrandissima. Da un mese, ma anche prima, mi hanno dato sempre affetto. Stasera fantastici come sempre, l’importante poi è la vittoria». RISCATTO DOPO IL MANCATO MONDIALE – «Penso che con l’ci. Abbiamo le basi per farlo.è una vittoria grandiosa». RITORNO A– «Per fare 5 metri ci metteremo due ore, ma abbiamo vinto anche per questi momenti». L'articolo ...

