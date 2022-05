Roma | psichiatra ricatta la paziente schizofrenica per farsi vendere un appartamento al Centro

(Di mercoledì 25 maggio 2022). Avrebbe sfruttato le debolezze mentali della sua, affetta da schizofrenia che, tra l’altro, aveva lui stesso in cura, a suon di minacce e pressioni continue. Il ricatto per unalIl suo obiettivo:unnel cuore diper 130.000 euro, di cui 65mila effettivamente pagati. I fatti risalgono a 7 anni fa, il il 24 novembre 2015, e ora la Procura ha appena chiuso le indagini a carico di un medico, 66enne, originario di Benevento. Le accuse a carico dellosono di circonvenzione d’incapace, il delitto di chi abusa dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona. Costretta alla vendita per un prezzo irrisorio La ...

