Roma piange di gioia stasera: nel segno di Zaniolo, Mourinho conquista anche la Conference League (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma piange stasera. Di gioia, colorandosi di giallorosso. Dopo quattordici lunghissimi anni ecco un trofeo da alzare, è passata un’eternità. Serviva Mourinho, serviva una coppa nuova di zecca non certamente di livello altissimo, serviva superare i gironi in modo tumultuoso, mollare la corsa Champions in campionato e dai quarti in avanti puntare forte su questo trofeo. Snobbato, la cui ideazione è forse ingiustificata, ma che nella bacheca non ricchissima dei capitolini farà la sua bella figura. E’ una coppa europea, e già questo basta a dar lustro. E’ la prima coppa europea di una squadra italiana dopo dodici anni, l’ultima la Champions di Mourinho con l’Inter. Lo Special One come il benefattore dell’Italia. A Tirana in una partita non entusiasmante contro un Feyenoord che si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022). Di, colorandosi di giallorosso. Dopo quattordici lunghissimi anni ecco un trofeo da alzare, è passata un’eternità. Serviva, serviva una coppa nuova di zecca non certamente di livello altissimo, serviva superare i gironi in modo tumultuoso, mollare la corsa Champions in campionato e dai quarti in avanti puntare forte su questo trofeo. Snobbato, la cui ideazione è forse ingiustificata, ma che nella bacheca non ricchissima dei capitolini farà la sua bella figura. E’ una coppa europea, e già questo basta a dar lustro. E’ la prima coppa europea di una squadra italiana dopo dodici anni, l’ultima la Champions dicon l’Inter. Lo Special One come il benefattore dell’Italia. A Tirana in una partita non entusiasmante contro un Feyenoord che si ...

Advertising

borgo7 : RT @iammiammsimo: #Mourinho un uomo che ha vinto tanto nel calcio, che piange come un bambino, dopo undici anni torna una coppa in Italia c… - sportface2016 : #Roma piange di gioia stasera. Nel segno di #Zaniolo, #Mourinho conquista anche la #ConferenceLeague - NaebotherPal : RT @lluanall4: #Mourinho che piange è tutto quello che l'amore di Roma e dei romanisti da' ???? #RomaFeyenoord #ConferenceLeagueFinal #Ti… - marketingpmi : Vedere Mourinho che piange in diretta per la vittoria della mia magica Roma non ha prezzo. Per me è come aver vinto… - erreduedidue : RT @lluanall4: #Mourinho che piange è tutto quello che l'amore di Roma e dei romanisti da' ???? #RomaFeyenoord #ConferenceLeagueFinal #Ti… -