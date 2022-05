Roma | Pellegrini | “Festeggiamo e poi ripartiamo” Mancini | “Godiamocela”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Siamo una squadra vera e l’abbiamo dimostrato. Oggi dobbiamo festeggiare e poi ripartire, perché dopo queste vittorie non è mai facile farlo. Una squadra vera però vince, festeggia e poi torna più forte di prima”. Queste le parole di Lorenzoai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dellasul Feyenoord. “Ieri avevo detto che mai mi sarei immaginato a 25 anni di togliermi questa soddisfazione con la fascia da capitano addosso. Oggi è un momento bello che va festeggiato. Poi però dobbiamo farlo ricapitare il prima possibile. Ai tifosi dico un immenso grazie, perché oggi gli abbiamo restituito solo un pezzetto di quello che loro ci hanno dato in tutti questi anni” “Non abbiamo giocato alla grande ma siamo passati in vantaggio. Quando ci sono queste gare bisogna difendersi il più possibile. Oggi contava solo vincere e ce l’abbiamo ...