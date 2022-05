(Di mercoledì 25 maggio 2022) TIRANA - Dopo dodici anni ritorna una coppa europea in Italia, da Mourinho con l'Inter a Mourinho con lache non vinceva da sessanta anni, dalla Coppa delle Fiere. È il primo trofeo Uefa per i ...

DiMarzio : #UECL | Le parole del capitano della ?@OfficialASRoma?, Lorenzo #Pellegrini - TV7Benevento : Roma vince Conference League, Pellegrini: 'E' solo l'inizio' - - Pasoprince7 : RT @ChiamarsiBomber: Lorenzo #Pellegrini è il primo capitano della #Roma ad alzare al cielo una coppa europea. E se lo merita davvero. http… - ChiamarsiBomber : Lorenzo #Pellegrini è il primo capitano della #Roma ad alzare al cielo una coppa europea. E se lo merita davvero. - LocalPage3 : Roma vince Conference League, Pellegrini: 'E' solo l'inizio' -

Il Feyenoord parte con un pressing asfissiante ma lariesce a rispondere senza rischiare in avvio. Al 15'avvia il contropiede ma scivolando perde l'abbrivio iniziale e manca il ......l'Inter a Mourinho con lache non vinceva da sessanta anni, dalla Coppa delle Fiere. È il primo trofeo Uefa per i giallorossi, che sbancano Tirana e vincono la Conference League. Per,... Roma, Pellegrini: "Facciamolo ricapitare! Immenso grazie ai tifosi" La Roma si è aggiudicata la prima Conference League della storia ... Dedico la vittoria a tutta la mia famiglia”. Pellegrini, invece, guarda subito al futuro: “Una squadra vera vince, festeggia e ...Ma la Roma riesce a rispondere senza rischiare in avvio. Al 15' Pellegrini avvia il contropiede ma scivolando perde l’abbrivio iniziale e manca il passaggio filtrante verso Zaniolo in profondità.