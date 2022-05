Roma | Mourinho scoppia in lacrime e indica cinque | ecco la sua esultanza FOTO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Una serata speciale per lo Special One. Josèdiventa il primo uomo sulla terra a vincere tutte e tre le coppe europee: Champions League, Europa League e stasera anche la Conference League. Labatte il Feyenoord a Tirana grazie alla rete decisiva di Zaniolo e l’allenatore portoghese prima esulta con il numero, a testimoniare il numero di trofei vinti in Europa. E poiin, un pianto davvero che ha fatto il giro del Mondo. Him, only him… #EuropaConferenceLeagueFinal2022 ##ROMFEY #pic.twitter.com/HxlFfZ2NVw — Notis Chalaris (@ChalNotis) May 25, 2022 SportFace.