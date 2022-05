Roma, metro e autobus potranno circolare anche durante la finale di Conference League (Di mercoledì 25 maggio 2022) Secondo quanto riferito dal sito repubblica.it, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, avrebbe revocato lo stop dei trasporti previsto durante la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. anche dalle 22 alle 3.00 dunque i mezzi pubblici saranno in funzione nella capitale, contrariamente a quanto detto inizialmente. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Secondo quanto riferito dal sito repubblica.it, il sindaco di, Roberto Gualtieri, avrebbe revocato lo stop dei trasporti previstoladitrae Feyenoord.dalle 22 alle 3.00 dunque i mezzi pubblici saranno in funzione nella capitale, contrariamente a quanto detto inizialmente. SportFace.

