Roma, Mancini: «Non è solo la vittoria della difesa. I tifosi la meritavano» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato dopo il successo dei giallorossi sul Feyenoord in finale di Conference Gianluca Mancini ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Feyenoord. vittoria della difesa – «Non parte solo da noi tre. La partita era questa, non abbiamo giocato alla grande ma siamo andati in vantaggio. Quando lo facciamo siamo bravi a difenderci. Chiaro che quando ci sono queste partite devi resistere fino all’ultimo. Contava solo vincere dopo 31 anni e Roma ha vinto». PARTITA – «Nel primo tempo poche occasioni, nella ripresa ci pressavano ma abbiamo tenuto duro. Potevamo andare sul 2-0, ma bello così». SENSAZIONI – «Emozione fantastica, dopo 31 anni vincere un trofeo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gianluca, difensore, ha parlato dopo il successo dei giallorossi sul Feyenoord in finale di Conference Gianlucaha parlato a Sky Sport dopo-Feyenoord.– «Non parteda noi tre. La partita era questa, non abbiamo giocato alla grande ma siamo andati in vantaggio. Quando lo facciamo siamo bravi a difenderci. Chiaro che quando ci sono queste partite devi resistere fino all’ultimo. Contavavincere dopo 31 anni eha vinto». PARTITA – «Nel primo tempo poche occasioni, nella ripresa ci pressavano ma abbiamo tenuto duro. Potevamo andare sul 2-0, ma bello così». SENSAZIONI – «Emozione fantastica, dopo 31 anni vincere un trofeo ...

