Roma | Jacomuzzi | “Mourinho è riuscito ad essere riferimento assoluto del popolo romanista Dybala in giallorosso? Sono un po’ perplesso”

(Di mercoledì 25 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Carlo, ex direttore sportivo di Napoli e Atalanta. Su Abraham “Lui è un calciatore fisico, quindi l’adattamento non è stato cosi difficile.lo conosce bene e la comunicazione è stata efficace. Molto ha fatto anche la disposizione tattica dellae dalla qualità dei trequartisti, lui è molto forte negli spazi ed è stato messo nelle condizioni di dare un apporto importante.” Sulla prima stagione di“Ha fatto bene. Lui èad esaltare la piazza, che era sopita negli ultimi anni. Mou èadil...

Advertising

Calcio in Pillole

sul Napoli Altro stop del Napoli. Non si tende a cercare troppo in maniera spasmodica ...deriva il problema Pesa la mancanza di giocatori che abbiano vinto lo scudetto Arriva Napoli -. ...sul Napoli Altro stop del Napoli. Non si tende a cercare troppo in maniera spasmodica ...deriva il problema Pesa la mancanza di giocatori che abbiano vinto lo scudetto Arriva Napoli -. ... 1 Football Club, gli interventi di Marco Ballotta, Mario Giuffredi e Carlo Jacomuzzi Buon compleanno Naomi Campbell, Romulo, Arturo Vidal… …Leonardo Del Vecchio, Umberto Pinardi, Diego Novelli, Peter Nero, Giuliana del Bufalo, Giorgio ...