Roma, finale di Conference League e sfregio all'Italia: il gesto dei tifosi del Feyenoord a Tirana | Guarda (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, stasera la notte più importante della stagione per sognare il successo in Europa. Nel primo anno dalla nascita dalla Conference League, i giallorossi di José Mourinho se la vedranno contro gli olandesi del Feyenoord allo stadio “Kombetare” di Tirana. Un clima incandescente (e pericolo) è intanto sbocciato già da martedì, con gli scontri tra i tifosi delle due squadre in varie parti della capitale albanese, dal centro ad alcune zone di periferia, che ha costretto all'intervento le forze dell'ordine locali. Al termine di tale scontri, una cinquantina di persone tra giallorossi e olandesi sono stati rimandati a casa — alcuni via nave, altri in aereo — perché considerate persone non gradite nella Nazione balcanica. Diversi feriti, 60 persone fermate dalla polizia - Al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022), stasera la notte più importante della stagione per sognare il successo in Europa. Nel primo anno dalla nascita dalla, i giallorossi di José Mourinho se la vedranno contro gli olandesi delallo stadio “Kombetare” di. Un clima incandescente (e pericolo) è intanto sbocciato già da martedì, con gli scontri tra idelle due squadre in varie parti della capitale albanese, dal centro ad alcune zone di periferia, che ha costretto all'intervento le forze dell'ordine locali. Al termine di tale scontri, una cinquantina di persone tra giallorossi e olandesi sono stati rimandati a casa — alcuni via nave, altri in aereo — perché considerate persone non gradite nella Nazione balcanica. Diversi feriti, 60 persone fermate dalla polizia - Al ...

Advertising

sportface2016 : +++Incidenti a #Tirana prima della finale di #ConferenceLeague, feriti e arrestati anche dei tifosi della #Roma in… - angelomangiante : Stadio di Tirana. Davanti c'è Piazza Italia. L'architetto Casamonti che ha progettato l'impianto è italiano. Tanti… - Open_gol : La questura ha disposto lo stop parziale dei mezzi pubblici per mercoledì 25 maggio a un'ora dall'inizio della fina… - ilRomanistaweb : ?? #Manolas: 'Una finale fa la differenza, non è mai facile arrivarci' 'Il mio gol contro il Barcellona ha cambiato… - MicheleGalvani : A #Roma diluvia. Dopo giorni di sole. Si vede che gioca la #asRoma in una finale europea. #Tirana #ConferenceLeagueFinal -