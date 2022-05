Roma-Feyenoord, vigilia di fuoco: guerriglia inaudita a Tirana (Di mercoledì 25 maggio 2022) La vigilia della finalissima di Conference League, Roma-Feyenoord, ha avuto il peggior scenario a Tirana con scontri e violenze in tutta la città. Tirana, la capitale dell’Albania, ospiterà la finale tra Roma e Feyenoord. Mentre cresce l’attesa per un trofeo nuovo ma che comincia già ad essere piuttosto ambito, le tifoserie hanno offerto il peggiore degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladella finalissima di Conference League,, ha avuto il peggior scenario acon scontri e violenze in tutta la città., la capitale dell’Albania, ospiterà la finale tra. Mentre cresce l’attesa per un trofeo nuovo ma che comincia già ad essere piuttosto ambito, le tifoserie hanno offerto il peggiore degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

