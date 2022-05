Roma-Feyenoord stasera in tv in chiaro? Canale, orario e diretta streaming finale Conference League 2022 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tutto pronto per la sfida Roma-Feyenoord, finale della Conference League 2021/2022. I giallorossi di Mourinho affrontano la formazione olandese a Tirana nell’attesa finale della prima edizione della competizione. La Roma vuole tornare a conquistare un trofeo che manca da molto tempo: chi si aggiudicherà la vittoria? Fischio d’inizio fissato alle ore 21.00 di mercoledì 25 maggio. La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma DAZN, in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (e in streaming su Sky Go e Now) e anche in chiaro su TV8. I TELECRONISTI DEL MATCH LA Roma DI PELLEGRINI NEL SEGNO DI KRIEZIU: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tutto pronto per la sfidadella2021/. I giallorossi di Mourinho affrontano la formazione olandese a Tirana nell’attesadella prima edizione della competizione. Lavuole tornare a conquistare un trofeo che manca da molto tempo: chi si aggiudicherà la vittoria? Fischio d’inizio fissato alle ore 21.00 di mercoledì 25 maggio. La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma DAZN, intv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (e insu Sky Go e Now) e anche insu TV8. I TELECRONISTI DEL MATCH LADI PELLEGRINI NEL SEGNO DI KRIEZIU: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH SportFace.

