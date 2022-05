Roma-Feyenoord, scontri tra tifosi e polizia nella notte: a Tirana un uomo estrae la pistola | VIDEO (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma e Feyenoord sono pronte a scendere in campo per la finale di Conference League, l’attesa a Tirana è altissima. Si affrontano due squadre che si sono messe in mostra dal punto di vista fisico e qualitativo. La stagione della squadra di Mourinho è stata altalenante, si sono registrati troppi passi falsi nell’arco dello stagione. Lo Special One ha riportato comunque grande entusiasmo nell’ambiente: i tifosi sono ritornati allo stadio e l’occasione di alzare un trofeo è ghiotta, i giallorossi si preparano a disputare una finale europea a distanza di 31 anni. Gli olandesi sono stati protagonisti di un rendimento sorprendente e non sono da sottovalutare. Si avvicina il fischio iniziale, nel frattempo si sono verificate scene di follia a Tirana. nella notte si sono ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022)sono pronte a scendere in campo per la finale di Conference League, l’attesa aè altissima. Si affrontano due squadre che si sono messe in mostra dal punto di vista fisico e qualitativo. La stagione della squadra di Mourinho è stata altalenante, si sono registrati troppi passi falsi nell’arco dello stagione. Lo Special One ha riportato comunque grande entusiasmo nell’ambiente: isono ritornati allo stadio e l’occasione di alzare un trofeo è ghiotta, i giallorossi si preparano a disputare una finale europea a distanza di 31 anni. Gli olandesi sono stati protagonisti di un rendimento sorprendente e non sono da sottovalutare. Si avvicina il fischio iniziale, nel frattempo si sono verificate scene di follia asi sono ...

