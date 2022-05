Roma-Feyenoord, polizia di Tirana: “Evitate violenze, non hanno legame con lo sport” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo gli scontri, arriva l’appello ad “evitare violenze che non hanno alcun legame con lo sport” della polizia di Tirana. La città albanese infatti ha già accolto molti tifosi accorsi per vedere la finale di Conference League Roma-Feyenoord. Nella serata antecedente la sfida sul campo però, alcuni scontri hanno portato all’arresto di 60 tifosi (48 italiani, rimpatriati). Non ci sono commenti alle immagini che avrebbe diffuso la Cnn, in cui si vede un agente locale che, nel tentativo di dividere teppisti e forze dell’ordine, estrae una pistola. Intanto, è stata rimpatriata anche una decina di tifosi olandesi, dichiarati “persone non gradite“. Il centro di Tirana rimarrà chiuso al traffico privato. Inoltre, è stata ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo gli scontri, arriva l’appello ad “evitareche nonalcuncon lo” delladi. La città albanese infatti ha già accolto molti tifosi accorsi per vedere la finale di Conference League. Nella serata antecedente la sfida sul campo però, alcuni scontriportato all’arresto di 60 tifosi (48 italiani, rimpatriati). Non ci sono commenti alle immagini che avrebbe diffuso la Cnn, in cui si vede un agente locale che, nel tentativo di dividere teppisti e forze dell’ordine, estrae una pistola. Intanto, è stata rimpatriata anche una decina di tifosi olandesi, dichiarati “persone non gradite“. Il centro dirimarrà chiuso al traffico privato. Inoltre, è stata ...

