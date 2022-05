Roma-Feyenoord, notte di scontri a Tirana alla vigilia della partita: 12 feriti. Arrestati 60 tifosi, 48 italiani e 12 olandesi (Di mercoledì 25 maggio 2022) La scorsa notte la polizia albanese si è scontrata con i tifosi italiani e olandesi, alla vigilia della finale di Europa Conference League tra il club olandese del Feyenoord di Rotterdam e la Roma: 12 persone sono rimaste ferite, denunciano le forze dell’ordine di Tirana, 2 civili e 10 ufficiali (dei quali uno è “in condizioni gravi”). Gli scontri tra i gruppi di tifosi e la polizia sarebbero iniziati in due aree separate ma entrambe nel centro della capitale: in una, i fan olandesi hanno incominciato a lanciare bottiglie di vetro, di plastica e altri oggetti di vario genere verso gli agenti. In un altro luogo, i fan italiani avrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) La scorsala polizia albanese si è scontrata con ifinale di Europa Conference League tra il club olandese deldi Rotterdam e la: 12 persone sono rimaste ferite, denunciano le forze dell’ordine di, 2 civili e 10 ufficiali (dei quali uno è “in condizioni gravi”). Glitra i gruppi die la polizia sarebbero iniziati in due aree separate ma entrambe nel centrocapitale: in una, i fanhanno incominciato a lanciare bottiglie di vetro, di plastica e altri oggetti di vario genere verso gli agenti. In un altro luogo, i fanavrebbero ...

