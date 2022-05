Roma-Feyenoord: le probabili formazioni della finale di Conference League (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si chiude questa sera la prima edizione della Conference League con la finale tra Roma e Feyenoord. I giallorossi hanno prima superato il turno preliminare contro il Trabzonspor, poi vinto il proprio girone di qualificazione ed infine eliminato in ordine cronologico Vitesse, Bodo/Glimt e Leicester. Gli olandesi, invece, hanno affrontato due turni in più, eliminando al primo e al secondo turno preliminare Drita e Lucerna oltre all’Elfsborf nel terzo turno. Dopo aver vinto il girone, il Feyenoord ha affrontato Partizan Belgrado e Slavia Praga in ottavi e quarti. In semifinale, infine, gli olandesi hanno battuto il Marsiglia. QUI Roma Mourinho recupera Mhkitaryan a centrocampo. Rui Patricio sarà tra i pali, difeso dal trio composto da ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si chiude questa sera la prima edizionecon latra. I giallorossi hanno prima superato il turno preliminare contro il Trabzonspor, poi vinto il proprio girone di qualificazione ed infine eliminato in ordine cronologico Vitesse, Bodo/Glimt e Leicester. Gli olandesi, invece, hanno affrontato due turni in più, eliminando al primo e al secondo turno preliminare Drita e Lucerna oltre all’Elfsborf nel terzo turno. Dopo aver vinto il girone, ilha affrontato Partizan Belgrado e Slavia Praga in ottavi e quarti. In semi, infine, gli olandesi hanno battuto il Marsiglia. QUIMourinho recupera Mhkitaryan a centrocampo. Rui Patricio sarà tra i pali, difeso dal trio composto da ...

Advertising

cmdotcom : #Roma consumata da fatica e attesa, Tirana come l'Olimpico nell''84: il #Feyenoord vincerà la #ConferenceLeague [… - sportface2016 : +++Incidenti a #Tirana prima della finale di #ConferenceLeague, feriti e arrestati anche dei tifosi della #Roma in… - OfficialASRoma : ?????????? In vista della #UECLfinal, #ASRoma e Feyenoord hanno unito le forze per una una serie di iniziative a soste… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ?? Verso la finale di Conference League dal ritiro della Roma a Tirana ?? @angelomangiante ? FINALE CONFERENCE LEAGUE Roma-Fey… - AApache10 : Roma consumata da fatica e attesa, Tirana come l'Olimpico nell''84: il Feyenoord vincerà la Conference League… -