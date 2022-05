Roma-Feyenoord, le formazioni ufficiali della finale di Conference League (Di mercoledì 25 maggio 2022) Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Una gara molto importante per la compagine di Mourinho, che avrà un’occasione d’oro per riportare un trofeo europeo in Italia. Ecco le scelte degli undici iniziali dei due allenatori. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. A disp. Fuzato, Vina, Carles, Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Veretout, Kumbulla, Oliveira, Spinazzola, Bove, Afena-Gyan, El Shaarawy. All. José Mourinho.Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kucku, Aursnes, Til; Nelson, Dessers, Sinisterra. A disp. Cojocaru, Marciano, Jansen, Pedersen, Hendrix, Jahanbakhsh, Linssen, Sandler, Walemark, ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena laditra. Una gara molto importante per la compagine di Mourinho, che avrà un’occasione d’oro per riportare un trofeo europeo in Italia. Ecco le scelte degli undici iniziali dei due allenatori.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. A disp. Fuzato, Vina, Carles, Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Veretout, Kumbulla, Oliveira, Spinazzola, Bove, Afena-Gyan, El Shaarawy. All. José Mourinho.(4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kucku, Aursnes, Til; Nelson, Dessers, Sinisterra. A disp. Cojocaru, Marciano, Jansen, Pedersen, Hendrix, Jahanbakhsh, Linssen, Sandler, Walemark, ...

