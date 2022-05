Roma Feyenoord, la Conference League per risvegliare il calcio italiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma Feyenoord può riportare il calcio italiano a conquistare un titolo continentale: ancora una volta ci aggrappiamo a José Mourinho Una grande notte di calcio europeo come pochissime altre volte abbiamo vissuto negli ultimi quindici anni: Roma Feyenoord assegnerà la prima edizione della Conference League. Alla Arena Kombetare di Tirana si scriverà dunque una nuova pagina della storia calcistica continentale con l’ultima nata tra le competizioni UEFA che scoprirà il nome per inaugurare l’albo d’oro. Serata da pelle d’oca soprattutto per il popolo giallorosso che ribollirà di passione per finalmente a provare rimpolpare la bacheca con un trofeo che manca dalla Coppa Italia del 2008. E al contempo rispolverare antichissime ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022)può riportare ila conquistare un titolo continentale: ancora una volta ci aggrappiamo a José Mourinho Una grande notte dieuropeo come pochissime altre volte abbiamo vissuto negli ultimi quindici anni:assegnerà la prima edizione della. Alla Arena Kombetare di Tirana si scriverà dunque una nuova pagina della storia calcistica continentale con l’ultima nata tra le competizioni UEFA che scoprirà il nome per inaugurare l’albo d’oro. Serata da pelle d’oca soprattutto per il popolo giallorosso che ribollirà di passione per finalmente a provare rimpolpare la bacheca con un trofeo che manca dalla Coppa Italia del 2008. E al contempo rispolverare antichissime ...

Advertising

cmdotcom : #Roma consumata da fatica e attesa, Tirana come l'Olimpico nell''84: il #Feyenoord vincerà la #ConferenceLeague [… - sportface2016 : +++Incidenti a #Tirana prima della finale di #ConferenceLeague, feriti e arrestati anche dei tifosi della #Roma in… - OfficialASRoma : ?????????? In vista della #UECLfinal, #ASRoma e Feyenoord hanno unito le forze per una una serie di iniziative a soste… - BWhiteblack : RT @Agenzia_Italia: #RomaFeyenoord Scontri tra i sostenitori delle due squadre si sono verificati anche in almeno tre località della capit… - rassegnally : È il #25maggio! E quindi? * Giorno di guerra n.91 in #Ucraina * Al Forum di #Davos parla #Kuleba * E #Putin presie… -