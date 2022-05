Roma-Feyenoord, il bilancio degli scontri: 48 tifosi italiani arrestati, caos a Tirana (Di mercoledì 25 maggio 2022) Notte di violenze a Tirana, sede della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, in programma stasera alle 21:00. Le prime tensioni si sono registrate nel tardo pomeriggio di ieri quando un cittadino albanese è rimasto ferito alla testa dopo una rissa con dei tifosi del Feyenoord. Nella notte le due tifoserie hanno provato ad entrare in contatto nei pressi dello stadio, la polizia è intervenuta e dieci agenti sono rimasti feriti mentre una vettura delle forze dell’ordine è stata distrutta. La Polizia albanese fa sapere che sono 60 in tutto i tifosi arrestati: 48 italiani e 12 olandesi. scontri si sono registrati anche nei pressi della sede del Governo e in prossimità di uno store di telefonia, che è stato danneggiato dagli ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Notte di violenze a, sede della finale di Conference League tra, in programma stasera alle 21:00. Le prime tensioni si sono registrate nel tardo pomeriggio di ieri quando un cittadino albanese è rimasto ferito alla testa dopo una rissa con deidel. Nella notte le due tifoserie hanno provato ad entrare in contatto nei pressi dello stadio, la polizia è intervenuta e dieci agenti sono rimasti feriti mentre una vettura delle forze dell’ordine è stata distrutta. La Polizia albanese fa sapere che sono 60 in tutto i: 48e 12 olandesi.si sono registrati anche nei pressi della sede del Governo e in prossimità di uno store di telefonia, che è stato danneggiato dagli ...

