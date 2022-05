Roma-Feyenoord, finale Conference League: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 25 maggio 2022) C’è anche un’italiana in una finale delle tre competizioni europee. La Roma di Josè Mourinho, arrivata settima lo scorso anno sotto alla gestione Paulo Fonseca, si è regalata il sogno di poter alzare al cielo di Tirana, la sede dell’ultimo atto della coppa neonata, la Conference League. I capitolini dovranno vedersela contro il Feyenoord di Arne Slot, arrivato un po’ a sorpresa sul palcoscenico più importante di questa manifestazione dopo aver messo in mostra qualità davvero interessanti. I giallorossi sono giunti alla finalissima albanese dopo un lungo percorso iniziato dai playoff: dopo aver eliminato il Trabzonspor (i futuri campioni di Turchia), i Romani hanno vinto il raggruppamento per poi eliminare dalla contesa Vitesse, Bodo/Glimt (campioni di Norvegia) e Leicester City nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) C’è anche un’italiana in unadelle tre competizioni europee. Ladi Josè Mourinho, arrivata settima lo scorso anno sotto alla gestione Paulo Fonseca, si è regalata il sogno di poter alzare al cielo di Tirana, la sede dell’ultimo atto della coppa neonata, la. I capitolini dovranno vedersela contro ildi Arne Slot, arrivato un po’ a sorpresa sul palcoscenico più importante di questa manifestazione dopo aver messo in mostra qualità davvero interessanti. I giallorossi sono giunti alla finalissima albanese dopo un lungo percorso iniziato dai playoff: dopo aver eliminato il Trabzonspor (i futuri campioni di Turchia), ini hanno vinto il raggruppamento per poi eliminare dalla contesa Vitesse, Bodo/Glimt (campioni di Norvegia) e Leicester City nella ...

