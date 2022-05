Roma-Feyenoord, alta tensione a Tirana per gli scontri tra gli ultras. 60 fermati, 12 poliziotti feriti. (Di mercoledì 25 maggio 2022) Stasera a Tirana si giocherà Roma-Feyenoord finale di Conference League. La tensione è già altissima, poiché ieri le frange più estreme delle due tifoserie sono già entrate in contatto. Lo racconta il Messaggero. “La tensione è salita con il passare delle ore, prima i sostenitori del Feyenoord hanno volgarmente urinato sulle ruote del pullman della Roma, poi c’è stato qualche lancio di bottigliette. In serata, i primi violenti incidenti, di cui sono rimasti vittime due cittadini di Tirana feriti seriamente alla testa nella zona riservata agli olandesi (otto sono stati portati in commissariato), poi anche alcuni agenti. Risse, scazzottate, lanci di sedie e oggetti, più di un focolaio scoppiato nella città appena è giunta l’oscurità. Un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Stasera asi giocheràfinale di Conference League. Laè già altissima, poiché ieri le frange più estreme delle due tifoserie sono già entrate in contatto. Lo racconta il Messaggero. “Laè salita con il passare delle ore, prima i sostenitori delhanno volgarmente urinato sulle ruote del pullman della, poi c’è stato qualche lancio di bottigliette. In serata, i primi violenti incidenti, di cui sono rimasti vittime due cittadini diseriamente alla testa nella zona riservata agli olandesi (otto sono stati portati in commissariato), poi anche alcuni agenti. Risse, scazzottate, lanci di sedie e oggetti, più di un focolaio scoppiato nella città appena è giunta l’oscurità. Un ...

