Roma e Mou fanno la storia: la Conference League è giallorossa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tirana – La Roma batte il Feyenoord 1-0 nella finale di Conference League a Tirana e conquista il trofeo continentale. I giallorossi trionfano con il gol di Zaniolo, a segno al 32?. I giallorossi tornano a vincere una coppa a oltre mezzo secolo dalla conquista della Coppa delle Fiere nel 1960-61. Per l’Italia, un successo nelle competizioni europee a 12 anni dalla vittoria dell’Inter in Champions League nel 2010. La partita Il Feyenoord parte con atteggiamento aggressivo e cerca di prendere in mano le redini del gioco sin dalle battute iniziali. La Roma è costretta ad arretrare nella propria trequarti e mette la testa fuori dal guscio al 7? con il primo tentativo di ripartenza. La formazione di Mourinho alza gradualmente il baricentro, scrollandosi di dosso la tensione iniziale. La partita scivola via ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tirana – Labatte il Feyenoord 1-0 nella finale dia Tirana e conquista il trofeo continentale. I giallorossi trionfano con il gol di Zaniolo, a segno al 32?. I giallorossi tornano a vincere una coppa a oltre mezzo secolo dalla conquista della Coppa delle Fiere nel 1960-61. Per l’Italia, un successo nelle competizioni europee a 12 anni dalla vittoria dell’Inter in Championsnel 2010. La partita Il Feyenoord parte con atteggiamento aggressivo e cerca di prendere in mano le redini del gioco sin dalle battute iniziali. Laè costretta ad arretrare nella propria trequarti e mette la testa fuori dal guscio al 7? con il primo tentativo di ripartenza. La formazione di Mourinho alza gradualmente il baricentro, scrollandosi di dosso la tensione iniziale. La partita scivola via ...

Advertising

chiaraamucciar1 : Quando avrò le parole scriverò qualcosa,solo grazie ragazzi,grazie mou grazie roma - MorenoRiva1 : @Apndp Da Mourinho a Mourinho.. l'ultima coppa Europea vinta da una italiana era la Champions dell'Inter di Mou...e… - carminemegna : È sempre bello vincere una coppa Meglio vincere conference league o entrare in Champions? 100 mln spesi , uno spe… - _internelcuore_ : Troppo felice per Mou e la Roma ?????? - SalvatoreCalio : Mou commosso mi tocca non poco. Contento soprattutto per te Josè ma anche per la Roma ed i romanisti che alzano il… -