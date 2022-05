Roma, due Casamonica arrestati: dopo una lite per viabilità, tagliarono il lobo dell'orecchio a un automobilista (Di mercoledì 25 maggio 2022) 'Adesso te lo faccio vedere io! Lo sai che sono un Casamonica? Non hai paura dei Casamonica?'. Hanno intimorito così, prima di pestarlo a sangue e di tagliarli di netto l'orecchio con un coltello, l'... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) 'Adesso te lo faccio vedere io! Lo sai che sono un? Non hai paura dei?'. Hanno intimorito così, prima di pestarlo a sangue e di tagliarli di netto l'con un coltello, l'...

Advertising

stanzaselvaggia : Questi due orridi personaggi con la battuta sessista in canna sono il direttore artistico del teatro Duse (Sandro T… - pisto_gol : In Roma-Napoli del 25.10.1987, un gestaccio di Bagni verso la Curva Sud ruppe il rapporto di amicizia tra le due ti… - gparagone : 'Salotti' di #ItalExit sull'asse Milano-Roma, in tour per parlare di #lavoro. Valore e coraggio delle scelte di du… - Maxprimis : @swamilee Si effettivamente.. Il bar è gestito da due signore molto distinte che curano il locale tutto in questo s… - ServiziAlLavoro : In Brasile un drone sottomarino per i giacimenti Shell e Petrobras - -