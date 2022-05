Roma campione della Conference League, Zaniolo: “Un sogno che avevo da bambino” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “È una notte stupenda. È un sogno che avevo fin da bambino e l’ho realizzato oggi”. Così Nicolò Zaniolo ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma sul Feyenoord. “Non ci sono parole per i nostri tifosi. Questa vittoria è tutta per loro. Siamo una squadra forte, forse non sappiamo nemmeno noi quanto. Dedico la vittoria ai miei genitori, ai miei nonni e a mia sorella che mi sono stati accanto nei momenti difficili”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) “È una notte stupenda. È unchefin dae l’ho realizzato oggi”. Così Nicolòai microfoni di Sky Sport dopo la vittoriasul Feyenoord. “Non ci sono parole per i nostri tifosi. Questa vittoria è tutta per loro. Siamo una squadra forte, forse non sappiamo nemmeno noi quanto. Dedico la vittoria ai miei genitori, ai miei nonni e a mia sorella che mi sono stati accanto nei momenti difficili”. SportFace.

