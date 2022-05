Rolanda Garros 2022 | Marie Bouzkova positiva al Covid | Elise Mertens va al terzo turno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L’avventura della tennista ceca(n° 69 del Ranking WTA) al Rolandè finita con anticipo e rammarico. La classe 1998 ha infatti comunicato dai suoi canali social di essere risultataa un tampone che la costringerà ad abbandonare il torneo. In automatico questo vuol dire che il match di secondodel singolare femminile, previsto contro, promuove in automatico la belga al. Hi everyone, unfortunatelly, I tested positive fortoday for the first time, so I am withdrawing from both singles and doubles here in Paris Hopefully I will start to feel better soon and get back on court Thank you for your support always!pic.twitter.com/dGxfefgSBE — ...