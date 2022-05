Roland Garros: Alcaraz si salva, Trevisan non si ferma. Djokovic e Nadal aspettano i quarti (Di mercoledì 25 maggio 2022) In archivio un’altra splendida giornata di tennis a Parigi, location del Roland Garros 2022, secondo slam stagionale. Tanti i match andati in scena sui campi francesi, in cui sono tornati in campo i tennisti più forti al mondo. Hanno infatti disputato il loro match di secondo turno Novak Djokovic e Rafa Nadal, ma anche Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Andiamo dunque a scoprire cos’è accaduto in questa giornata. Ad avere le luci dei riflettori puntate addosso è stata la sfida tutta spagnola tra Alcaraz e Ramos. Il primo set, dominato dal giovane di Murcia per 6-1, lasciava presagire un match a senso unico, ma Ramos ha disputato un match fantastico – forse il migliore della sua carriera – eppure non è riuscito a vincere. C’è da dire che le occasioni non sono mancate visto che nel ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) In archivio un’altra splendida giornata di tennis a Parigi, location del2022, secondo slam stagionale. Tanti i match andati in scena sui campi francesi, in cui sono tornati in campo i tennisti più forti al mondo. Hanno infatti disputato il loro match di secondo turno Novake Rafa, ma anche Alexander Zverev e Carlos. Andiamo dunque a scoprire cos’è accaduto in questa giornata. Ad avere le luci dei riflettori puntate addosso è stata la sfida tutta spagnola trae Ramos. Il primo set, dominato dal giovane di Murcia per 6-1, lasciava presagire un match a senso unico, ma Ramos ha disputato un match fantastico – forse il migliore della sua carriera – eppure non è riuscito a vincere. C’è da dire che le occasioni non sono mancate visto che nel ...

Advertising

Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - Eurosport_IT : Carlos Alcaraz arriva al 5° set con il connazionale Albert Ramos Vinolas: il19enne ce la fa, e passa il turno ???? C… - settalese : RT @Eurosport_IT: CECCHINATO AL 2° TURNO ???????? Battuto Andujar di rimonta, al secondo turno affronterà Hubert Hurkacz ?? Il report del matc… - SerenaPitotti : RT @LaDialettica: Musetti avanti due set a zero al Roland Garros contro il finalista degli Internazionali #DejaVu -