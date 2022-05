Roland Garros 2022: Rafael Nadal si qualifica per il terzo turno. Battuto agevolmente il francese Moutet (Di mercoledì 25 maggio 2022) Rafael Nadal risponde prontamente a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, qualificandosi per il terzo turno del Roland Garros 2022. Nel match della sessione serale il maiorchino ha sconfitto il francese Corentin Moutet, numero 139 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-3 6-1 6-2 dopo poco più di due ore di gioco. Lo spagnolo ha messo a segno ventisette vincenti, mentre ha commesso molti errori non forzati (22). Per Moutet, invece, ci sono sedici vincenti e ventiquattro errori non forzati. Una buona prestazione quella di Nadal, che ha comunque fatto capire di non avere problemi al piede infortunato a Roma. Nadal fa subito sentire la pressione al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022)risponde prontamente a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz,ndosi per ildel. Nel match della sessione serale il maiorchino ha sconfitto ilCorentin, numero 139 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-3 6-1 6-2 dopo poco più di due ore di gioco. Lo spagnolo ha messo a segno ventisette vincenti, mentre ha commesso molti errori non forzati (22). Per, invece, ci sono sedici vincenti e ventiquattro errori non forzati. Una buona prestazione quella di, che ha comunque fatto capire di non avere problemi al piede infortunato a Roma.fa subito sentire la pressione al ...

