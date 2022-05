Roland Garros 2022 | Marco Cecchinato | “Vittoria di testa | ho ricominciato a giocare benino dopo le tante sconfitte”

(Di mercoledì 25 maggio 2022)conferma il suo ottimo feeling con i campi in terra battuta di Parigi e supera il primo turno al, sconfiggendo lo spagnolo Pablo Andujar per 6-0 al quintoessersi ritrovato in svantaggio per due set a zero. Domani il 29enne siciliano sfiderà da sfavorito il polacco Hubert Hurkacz,di serie numero 12 del tabellone. “Unadi, la forza per rimontare l’ho trovata nella. Peccato per i primi due set, dove in entrambi ero al comando nel punteggio. Ma sono contento perché nonosleoccasioni sprecate sono riuscite a vincere da due set sotto. E poi con un terraiolo come lui che non molla un punto, ci ha provato fino ...

Marco Cecchinato conferma il suo ottimo feeling con i campi in terra battuta di Parigi e supera il primo turno al Roland Garros 2022, sconfiggendo lo spagnolo Pablo Andujar per 6 - 0 al quinto dopo essersi ritrovato in svantaggio per due set a zero. Domani il 29enne siciliano sfiderà da sfavorito il polacco Hubert Hurkacz. Buona la prima a Parigi per Stefanos Tsitsipas, che rischia grosso ma riesce ad avere la meglio in rimonta su Lorenzo Musetti conquistando così il pass per il secondo turno al Roland Garros 2022, dove se la vedrà con il ceco Zdenek Kolar. Dopo aver perso i primi due set per 7 - 5 6 - 4 (a cavallo dei quali ha chiesto l'intervento del fisioterapista), il greco numero 4 del mondo ha cambiato marcia vincendo gli ultimi tre parziali per 6 - 2 6 - 3 6 - 2. Roland Garros, archiviato il primo turno lo Slam inizia ad entrare nel vivo: i pronostici sui match dei tabelloni maschile e femminile.