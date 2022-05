Roland Garros 2022, Djokovic: “Mi sono sentito bene in campo, penso già al prossimo match” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Novak Djokovic è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con Alex Molcan nel match valido per il terzo turno del Roland Garros 2022: “Mi sono sentito bene in campo, sono contento del modo in cui ho colpito la palla. Le condizioni oggi non erano semplici e dall’altra parte della rete c’era uno specialista della terra battuta, reduce da una finale Atp. Non vedo l’ora della prossima sfida, è l’unica cosa a cui penso. Bisogna andare avanti per vedere quanto lontano posso arrivare“. Il serbo ha poi parlato della PTPA (associazione fondata insieme a Pospisil) e di Wimbledon: “La PTPA continuerà ad esistere, anche se molti degli organi di governo non gradiscono la nostra presenza nel mondo del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Novakè intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con Alex Molcan nelvalido per il terzo turno del: “Miincontento del modo in cui ho colpito la palla. Le condizioni oggi non erano semplici e dall’altra parte della rete c’era uno specialista della terra battuta, reduce da una finale Atp. Non vedo l’ora della prossima sfida, è l’unica cosa a cui. Bisogna andare avanti per vedere quanto lontano posso arrivare“. Il serbo ha poi parlato della PTPA (associazione fondata insieme a Pospisil) e di Wimbledon: “La PTPA continuerà ad esistere, anche se molti degli organi di governo non gradiscono la nostra presenza nel mondo del ...

