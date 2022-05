Rocco Morabito | il super boss della ‘ndrangheta | estradato dal Brasile

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Si chiude il cerchio su, ilin carcere a Brasilia. Il Tribunale supremo federale delha respinto all’unanimità il suo ricorso e ha confermato l’estradizione in Italia. A riportare la notizia è Cnn Brasil. Le autorità considerano, 55 anni, fra i più pericolosi criminali al mondo. Di certo è tra i massimi esponenticalabrese, organizzazione ramificatasi ovunque e fra le più potentiTerra. La polizia brasiliana aveva arrestato di nuovonel 2021. I carabinieri del Ros (Reparto operativo speciale) erano sulle tracce del latitante dal 2019. In quell’anno ilera riuscito a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La prima sezione della Corte suprema federale del Brasile ha confermato l'autorizzazione all'estradizione in Italia… - SkyTG24 : Brasile, conferma estradizione del boss della 'Ndrangheta Rocco Morabito - paolo_r_2012 : La decisione - ’Ndrangheta, il Brasile conferma l’estradizione del narcotrafficante Rocco Morabito - paolo_r_2012 : AMP | Brasile, sarà estradato Rocco Morabito: boss della 'ndrangheta tra i più ricercati al mondo ?@NicolaGratteri? - paolo_r_2012 : 'Ndrangheta, Brasile conferma estradizione di Rocco Morabito - -

La prima sezione della Corte suprema federale (Stf) del Brasile ha confermato l'autorizzazione all 'estradizione in Italia del narcotrafficante della ' Ndrangheta, considerato uno dei criminali più ricercati al mondo. Lo scrive l'Agência Brasil....è da allora detenuto La prima sezione della Corte suprema federale (Stf) del Brasile ha confermato l'autorizzazione all'estradizione in Italia del narcotrafficante della 'ndrangheta, ...La prima sezione della Corte suprema federale del Brasile ha confermato l'autorizzazione all'estradizione in Italia del narcotrafficante della 'ndrangheta Rocco Morabito, considerato uno dei criminali ...La prima sezione della Corte suprema federale (Stf) del Brasile ha confermato l'autorizzazione all’estradizione in Italia del narcotrafficante della 'Ndrangheta Rocco Morabito, considerato uno dei cri ...