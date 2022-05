Rocco Morabito, il boss di ‘ndrangheta estradato in Italia: ora manca solo la firma del presidente brasiliano Bolsonaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Adesso manca solo il decreto del presidente del Brasile Jair Bolsonaro. L’estradizione del boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito è sempre più vicina. Il narcotrafficante calabrese sarà estradato in Italia. Lo ha deciso la prima sezione della Corte suprema federale (Stf) del Brasile che ha rigettato, all’unanimità, il ricorso degli avvocati di Morabito secondo cui ci sarebbero state alcune illegalità nelle procedure. È stata così confermata, quindi, l’autorizzazione all’estradizione chiesta dal ministro della Giustizia Italiano sulla base di un mandato di cattura emesso dalla Procura generale di Reggio Calabria che è responsabile per l’esecuzione delle condanne comminate al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Adessoil decreto deldel Brasile Jair. L’estradizione deldellaè sempre più vicina. Il narcotrafficante calabrese saràin. Lo ha deciso la prima sezione della Corte suprema federale (Stf) del Brasile che ha rigettato, all’unanimità, il ricorso degli avvocati disecondo cui ci sarebbero state alcune illegalità nelle procedure. È stata così confermata, quindi, l’autorizzazione all’estradizione chiesta dal ministro della Giustiziano sulla base di un mandato di cattura emesso dalla Procura generale di Reggio Calabria che è responsabile per l’esecuzione delle condanne comminate al ...

