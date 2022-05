Ritorna il Vela Day | tante emozioni nell’edizione 2022 dal 2 al 5 giugno

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tutto pronto per ilDay. Anche quest’anno la Federazione Italiana, in collaborazione con Kinder Joy of Moving e le Società affiliate, promuove la cultura del mare e lo sport dellaattraverso l’appuntamento annuale dedicato ai più piccoli. La FIV comunica che quest’anno ilDay si svolgerà il 2-3-4-5, al fine di poter permettere una maggior flessibilità per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività.Day, le giornate per i più piccoli che vogliono avvicinarsi allaIlDay Un appuntamento dedicato a tutti coloro che, dai 6 anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della. Educazione, rispetto ...