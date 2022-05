Rischio cyber? Approvata la strategia italiana (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si tratta di una strategia nazionale di cybersicurezza relativa all’arco temporale 2022-2026 che ha l’obiettivo di rafforzare il sistema, prevenire rischi, bloccare e dove possibile anticipare eventuali minacce. Il Rischio cyber è argomento sempre più attuale in seguito ai continui e imprevedibili attacchi che si registrano ad istituzioni, banche ed aziende italiane e che si accompagnano agli episodi relativi alla guerra in Ucraina anche dal punto di vista cyber. Gabrielli e la strategia contro il Rischio cyber L’Italia mette a punto una nuova strategia dunque per bloccare o minimizzare futuri attacchi. Il Rischio cyber è sempre in agguato e la necessità di implementare una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si tratta di unanazionale disicurezza relativa all’arco temporale 2022-2026 che ha l’obiettivo di rafforzare il sistema, prevenire rischi, bloccare e dove possibile anticipare eventuali minacce. Ilè argomento sempre più attuale in seguito ai continui e imprevedibili attacchi che si registrano ad istituzioni, banche ed aziende italiane e che si accompagnano agli episodi relativi alla guerra in Ucraina anche dal punto di vista. Gabrielli e lacontro ilL’Italia mette a punto una nuovadunque per bloccare o minimizzare futuri attacchi. Ilè sempre in agguato e la necessità di implementare una ...

Advertising

voceditalia : Arriva Strategia Italia contro il rischio cyber - smilypapiking : RT @GabrieleIuvina1: @liviaponzio @iuvinale_n @MoniqueCamarra @EmmaLBriant Lì si apre una encicolpedia: catene di valore in mano cinese, Ge… - GabrieleIuvina1 : @liviaponzio @iuvinale_n @MoniqueCamarra @EmmaLBriant Lì si apre una encicolpedia: catene di valore in mano cinese,… - Maticmind : Sono state identificate tre gravi vulnerabilità che affliggevano gli audio decoder di Qualcomm e MediaTek, i due pr… - InsurancReview : Le polizze parametriche vengono valutate anche dalle imprese per la possibilità di trasferire in maniera più sempli… -