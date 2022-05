Advertising

qn_lanazione : Riproduzione digitale di opere d'arte, frena il ministero della Cultura - SkyArte : Le nuove tecnologie possono rivelarsi delle valide alleate nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio… - simonealiprandi : Oggi è la Giornata Internazionale dei #Musei! Sostieni anche tu un #museo comprando una riproduzione digitale di un… -

LA NAZIONE

Scoppia la polemica sull'accordo che la Galleria degli Uffizi ha siglato con la società Cinello per ladi 40 opere in ......che vuoi ricevere e iscriviti! Ogni settimana notizie e commenti su conflitti nel mondo, ... Il vaiolo delle scimmie è decisamente meno contagioso, con un numero di" la media delle ... Riproduzione digitale di opere d'arte, frena il ministero della Cultura Ma cosa succede quando in formato digitale si vendono, generalmente a ricchi collezionisti, riproduzioni di inestimabili capolavori, come il Tondo Doni di Michelangelo, acquistato per 240mila euro Il ...CASERTA E’ allarme al Ministero della cultura per la possibilità di perdere “la gestione, il controllo e lo sfruttamento” delle riproduzioni digitali ... che in italiano vuol dire Gettone digitale non ...