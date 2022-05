Ripescaggio dell’Italia ai mondiali | arriva la comunicazione ufficiale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 maggio 2022)2022. Una problematica sorta in questi ultimi giorni: per i prossimic’è una squadra in particolare che rischia seriamente di essere esclusa dalla competizione più attesa del mondo dello sport. Il tutto per un fatto andato in scenda durante la cosiddetta fase a gironi preliminare. Leggi anche:di calcio: Italia ripescata al posto dell’Ecuador. Cosa dice il regolamento Il caso Byron Castillo Per mezzo di un ricorso alla Fifa, infatti, la Federcalcio del Cile ha chiesto l’esclusione dell’Ecuador dai prossimi2022 che si terranno in Qatar. Il ricorso e la protesta nascono dalla posizione irregolare del giocatore Byron Castillo. Come appare sui documenti della federazione ecuadoriana, si certifica che il calciatore sia nato in Ecuador nel 1998. Quindi, sembrerebbe tutto a posto, ma in ...